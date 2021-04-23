Байден второй раз похвалил слова Путина на саммите по климату

Президент США Джо Байден снова заявил, что воодушевлен призывами президента России Владимира Путина на саммите по борьбе с изменением климата на планете. Об этом сообщает Reuters.

«Я очень воодушевлен вчерашним призывом президента Путина к сотрудничеству мирового сообщества по перспективному устранению углекислого газа», — заявил Байден.

Он также подчеркнул, что несмотря на разногласия в других областях, США и Россия могут успешно сотрудничать в сфере борьбы с изменением климата на благо всех стран.

Кроме того, Байден выступил за начало масштабной и активной работы с целью перехода на чистую энергетику, перестройку нынешних экономических моделей. По его словам, настал момент выстроить более совершенные экономики для будущих поколений.

Ранее Байден признался, что его обрадовало предложение президента России Владимира Путина о совместной работе над проблемами климата.

Накануне Путин в ходе саммита по вопросам климата рассказал о планах реализации задачи по снижению эмиссии парниковых газов. Российский лидер отметил, что надежной правовой основой для совместной работы стран по контролю и сокращению эмиссии парниковых газов являются универсальные договоренности, которые были достигнуты по линии ООН.