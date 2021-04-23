Россия предложила ФРГ и Франции провести в Донбассе встречу по Минским соглашениям

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Заместитель руководителя администрации президента Дмитрий Николаевич Козак Заместитель руководителя администрации президента Дмитрий Николаевич Козак
Заместитель руководителя администрации президента Дмитрий Николаевич Козак
Екатерина Штукина/РИА «Новости»

Заместитель главы администрации президента РФ Дмитрий Козак сообщил, что Россия предлагает Германии и Франции обсудить перемирие на востоке Украины, передает РИА «Новости».

Он выразил надежду «на конструктивное, открытое и честное обсуждение» проектов решений «по текущим (перемирие) и стратегическим вопросам реализации Минских соглашений уже в ближайшее время (не позднее 27 апреля)».

Представитель администрации главы государства отметил, что такие переговоры было предложено провести всем сторонам «непосредственно в зоне конфликта с участием представителей Украины и отдельных районов Донецкой и Луганской областей».

Накануне главы самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник рассказали, что готовы встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским на линии соприкосновения в Донбассе.

Ранее Козак заявил, что Россия может встать на защиту жителей Донбасса, в случае необходимости.

Полный запрет на ведение огня вступил в силу в Донбассе 27 июля 2020 года. Сторонам конфликта нельзя использовать беспилотники вблизи линии соприкосновения, размещать вооружение в населенных пунктах. Кроме того, запрещается совершение наступательных и разведывательно-диверсионных действий.