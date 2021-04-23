Кравчук отказался ехать в Минск на переговоры по урегулированию в Донбассе

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Первый президент Украины Леонид Кравчук во время выступления на съезде партии... Первый президент Украины Леонид Кравчук во время выступления на съезде партии...
Первый президент Украины Леонид Кравчук во время выступления на съезде партии...
РИА «Новости»

Бывший президент Украины, глава делегации Киева в контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук заявил, что ни он, ни украинская делегация, не отправятся в Минск на переговоры по урегулированию ситуации в Донбассе. Об этом он сказал в эфире «4 канала».

По его словам, Белоруссия подчиняется России, а ее президент Александр Лукашенко «является вассалом».

Он отметил, что уже много стран выразили готовность стать переговорной площадкой.

В четверг, 22 апреля, белорусский лидер заявил, что для смены площадки переговоров по урегулированию в Донбассе необходимо согласие всех стран, которые вовлечены в этот процесс. Он также отметил, что намерение украинской стороны по смене площадки говорит о том, что Киев хочет «похоронить» минские соглашения.

До этого Лукашенко в ходе встречи с депутатом украинской Верховной рады Евгением Шевченко выразил мнение, что урегулирование конфликта в Донбассе зависит только от властей Украины, которым нужно следовать минским соглашениям.

Ранее Кравчук заявил, что допускает перенос площадки для переговоров по урегулированию на востоке Украины из Белоруссии в Швецию, если возможность вести диалог в Минске из-за акций протеста оппозиции пропадет.