Соратник Горбачева высказался о роли Украины в распаде СССР

Бывший первый секретарь ЦК ВЛКСМ Виктор Мироненко заявил, что Украина в свое время повлияла на распад СССР. Об этом сообщает «Лента.ру».

По его словам, особое влияние на развал Советского государства оказал Леонид Кравчук (президент Украины с 5 декабря 1991 г. по 19 июля 1994 г.). Мироненко отметил неудачу с союзным договором, приведя в пример встречу Кравчука с первым и единственным президентом СССР Михаилом Горбачевым в Крыму в августе 1991 года накануне ГКЧП.

Тогда первый украинский лидер заявил Горбачеву, что ни в коем случае не подпишет соглашение.

«То есть к тому моменту сговор между [Борисом] Ельциным и Кравчуком уже состоялся, Горбачев это понял. Фактически этот поступок Кравчука предопределил катастрофу, которая произошла в конце 1991 года», — выразил мнение Мироненко.

Он отметил, что непосредственно нежелание руководства УССР подписывать договор о Союзе Суверенных Государств привело к провалу, а также, если бы Украина повела себя по-другому, то, вероятно, иначе вели бы себя и сам Ельцин (первый президент Российской Федерации) и сама Россия.

«В тот момент, когда Кравчук принял это решение, да еще и прямо заявил, что не собирается подписывать договор, возник логичный вопрос: какой Союз возможен без Украины?», — добавил соратник Горбачева.

Мироненко подчеркнул, что новый союзный договор имел бы успех при обновленном СССР вопреки выходу из его состава некоторых советских республик.