Посол Польши прибыл в здание МИД РФ

Посол Польши в Москве Кшиштоф Краевский прибыл в здание МИД РФ. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что посол не стал общаться с журналистами и проследовал в здание МИД РФ.

Ранее сообщалось, что Россия вышлет пять польских дипломатов в ответ на действия Варшавы.

До этого стало известно, что Москва вышлет 10 дипломатов США в ответ на аналогичные действия Вашингтона. 15 апреля Соединенные Штаты объявили о высылке 10 российских дипломатов.

Кроме этого США ввели санкции против 16 организаций и 16 физлиц, якобы связанных с приписываемым РФ вмешательством в американские выборы. США также высылают 10 российских дипломатов. Также Минфин США запретил компаниям скупать российский госдолг у ЦБ РФ, Минфина и ФНБ.