Медведев оценил состояние российско-американских отношений

Заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что российско-американские отношения достигли состояния времен «холодной войны», сообщает РИА «Новости».

«За последние годы отношения России и США фактически перешли от соперничества к конфронтации, по сути - вернулись в эпоху холодной войны. Санкционное давление, угрозы, конфликтное противоборство, защита своих эгоистических интересов - все это ввергает мир в состояние перманентной нестабильности», — написал Медведев.

В своем материале для РИА «Новости», Медведев сравнил нынешнюю ситуацию с положением дел во время Карибского кризиса 1962 года.

«Россия сегодня, как и СССР в прошлом, всегда была в состоянии догоняющей Соединенные Штаты по уровню угроз оппоненту», — считает зампред Совбеза РФ.

По словам Медведева, тогда мир от сползания в ядерную войну и гибель спасла трезвость оценки ситуации и готовность идти на уступки двух лидеров сверхдержав.

Ранее в Госдепе США прокомментировали передислокацию российских войск.