Боррель предупредил о реакции на «подрывные действия» российских спецслужб

Евросоюз будет решительно реагировать на «подрывные действия российских спецслужб». Об этом заявил главы евродипломатии Жозеп Боррель, пишет РИА «Новости».

«Россия должна воздерживаться от деятельности, которая угрожает безопасности и стабильности в Европе и противоречит международным обязательствам РФ», — говорится в заявлении.

По словам Борреля, Брюссель осуждает деятельность в Чехии, что привело к взрывам в Врбетице в 2014 году. Также политик выразил полную солидарность с Прагой и заявил, что Евросоюз будет поддерживать усилия Чехии по привлечению виновных к ответственности. Кроме того, Боррель назвал «непропорциональными» действия России.

Ранее министр иностранных дел Чехии Якуб Кулганек в беседе с российским послом Александром Змеевским потребовал, чтобы Россия вернула всех высланных чешских дипломатов до 12.00 (13.00 мск) 22 апреля. В ответ на это официальный представитель МИД РФ Мария Захарова предупредила Прагу о том, что вести диалог с Москвой ультиматумами недопустимо.

17 апреля власти Чехии объявили о решении выслать 18 российских дипломатов. По информации европейских СМИ, высылаемые дипломаты были сотрудниками российской разведки и работали под прикрытием. Утверждалось, что российские спецслужбы якобы были причастны к взрыву на складе боеприпасов в Чехии, в результате которого погибли 2 человека. В ответ на это МИД РФ объявил персонами нон грата 20 чешских дипломатов.