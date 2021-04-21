Объявленный персоной нон грата российский дипломат покинул Украину

Старший дипломат посольства России в Киеве Евгений Черников, которого украинский МИД объявил персоной нон гранта, покинул территорию страны. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на дипломатическое представительство.

«Объявленный украинской стороной персоной нон грата российский дипломат покинул территорию страны», — сказали в посольстве.

17 апреля стало известно, что сотрудники ФСБ задержали в Петербурге консула генерального консульства Украины Александра Сосонюка. Его заподозрили в получении закрытой информации из баз данных правоохранительных органов и ФСБ.

В дальнейшем МИД России попросил временного поверенного в делах Украины покинуть РФ после инцидента с консулом. Василия Покотило вызвали в связи с противоправной деятельностью консула генерального консульства Украины в Санкт-Петербурге.

В ответ на высылку украинского консула Киев заявил о намерении выслать старшего дипломата из посольства России на Украине Черникова, и отправил соответствующую ноту российскому посольству.