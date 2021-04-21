Десять сотрудников посольства США в России объявлены persona non grata

Заместителю Бартлу Горману сотрудники российского МИДа вручили ноту об объявлении 10 сотрудников американского посольства persona non grata, установив срок их отъезда из России до конца дня 21 мая, передает ТАСС со ссылкой на МИД РФ.

«21 апреля в МИД России был вызван заместитель главы дипломатической миссии США в Российской Федерации Барт Горман, которому вручена нота об объявлении persona non grata 10 сотрудников посольства США в Москве. Указанным лицам предписано покинуть территорию нашей страны до конца дня 21 мая», — заявили в ведомстве.

Persona non grata — персона нон грата — термин, который означает иностранного гражданина, которому принимающее государство отказало в приеме, а также иностранного дипломата, чье присутствие в стране объявлено нежелательным.

«Данная мера представляет собой зеркальный ответ на враждебные действия американской стороны против ряда сотрудников российского посольства в Вашингтоне и генерального консульства России в Нью-Йорке, безосновательно объявленных persona non grata», — дополнили в МИДе.

Ранее в МИД рассказали об ответных мерах в отношении сотрудников посольства России в Болгарии, которая месяцем ранее выслала двух российских дипломатов.