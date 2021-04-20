Слуцкий предупредил ЕС и НАТО о последствиях возможной высылки дипломатов из РФ

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
Депутат Госдумы Леонид Слуцкий во время пленарного заседания, 2014 год Депутат Госдумы Леонид Слуцкий во время пленарного заседания, 2014 год
Депутат Госдумы Леонид Слуцкий во время пленарного заседания, 2014 год
Владимир Федоренко/РИА «Новости»

Если Евросоюз и НАТО последуют за Чехией и вышлют российских дипломатов, то это приведет к глубочайшему кризису в их отношениях с Россией. Об этом написал председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий в Telegram.

«Если страны ЕС и НАТО пойдут на ничем не обоснованный демарш с чередой выдворений российских дипломатов, это может обернуться глубочайшим кризисом всей системы дипотношений России с коллективным Западом», — написал политик.

Он также выразил убежденность в том, что если Прага вышлет всех дипломатов РФ, то Москва ответит немедленно и, вероятно, симметрично.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Прага должна понимать, что Москва будет и далее отвечать на шаги Чехии, разрушающие отношения с Россией.

17 апреля власти Чехии объявили о решении выслать 18 российских дипломатов. Согласно данным европейских СМИ, высылаемые дипломаты являлись сотрудниками российской разведки и работали под прикрытием. Утверждалось, что российские спецслужбы якобы были причастны к взрыву на складе боеприпасов в Чехии, в результате которого погибли 2 человека. В ответ на это МИД РФ объявил персонами нон грата 20 чешских дипломатов.