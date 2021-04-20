В Киеве заверили, что не планируют наступления в Донбассе
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заверил, что Киев не планирует наступления на Донбассе. Об этом пишет РИА «Новости».
«Нет, Украина не планирует никакого наступления, никакой военной эскалации или провокаций с нашей стороны для того, чтобы решить конфликт на Донбассе», — сказал Кулеба.
Министр отметил, что Украина делает все, чтобы разрешить конфликт дипломатическим путем.
Ранее в Верховной раде фракция президентской партии «Слуга народа» потребовала расторгнуть дипломатические отношения с Россией.
В конце февраля вооруженный конфликт в Донбассе обострился, в регионе практически ежедневно фиксировались перестрелки, в частности с использованием минометов и гранатометов. Стороны обвиняют в эскалации напряженности друг друга.
Ситуация обратила на себя внимание многих иностранных государств. На Западе в последнее время выражают обеспокоенность из-за якобы «агрессивных действий» со стороны России на Украине. В Вашингтоне указали на эскалацию «российской агрессии» и заявили, что Россия передислоцирует войска в Крыму и на восточной границе Украины.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркнул, что Москва перемещает войска в пределах своей территории по своему усмотрению. Он заверил, что это ни для кого не представляет угрозы и никого не должно волновать.