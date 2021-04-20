В Киеве заявили о желании РФ превратить Украины в «аграрную провинцию»

Первый вице-президент Торгово-промышленной палаты Украины (ТППУ) Михаил Непран заявил, что Россия стремится превратить его страну в «аграрную провинцию». Об этом он написал в своем блоге на портале «Обозреватель».

Он напомнил, что глава «Оператора ГТС Украины» Сергей Макогон ранее пожаловался на сокращение транзита газа через территорию Украины и риск дальнейшей потери транзита в другие страны из-за запуска «Турецкого потока», а также призвал не дать завершить строительство газопровода «Северный поток — 2».

Непран утверждает, что Украину, таким образом, «методично, быстро и эффективно выводят из списка ключевых участников большой геополитической игры». По его словам, Россия якобы «создает все условия для того, чтобы быстро превратить Украину из важного посредника между Россией и ЕС в аграрную провинцию.

По мнению представителя ТППУ, интерес Европы к Украине пропадет после потери газотранспортной системы (ГТС) страны. Он пояснил, что европейские страны в таком случае не будут зависеть от украинской «трубы» и не будут заниматься судьбой украинского государства.

«Газ пойдет мимо наших границ. Украина как транзитное государство стремительно превращается в полный ноль», — уверен Непран.

Он указал, что эта ситуация является «угрожающей». Вице-президент ТППУ считает, что в связи с этим необходимо предложить Европе «любые удобные условия» вплоть до передачи управления ГТС представителям зарубежных стран-партнеров, чтобы не потерять «едва ли не последний рычаг влияния на мировую геополитику».