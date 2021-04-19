МИД прокомментировал возможное возвращение США в ядерную сделку с Ираном

В случае возвращения Соединенных Штатов в ядерную сделку с Ираном принятие отдельной резолюции СБ ООН вряд ли потребуется. Об этом заявил директор департамента международных организаций Министерства иностранных дел России Петр Ильичев, передает РИА «Новости».

«Когда они выходили была отдельная резолюция? То есть, резолюция 2231 продолжает действовать, так она и будет действовать», — уточнил он.

Ранее глава российской делегации на переговорах совместной комиссии по Совместному всеобъемлющему плану действий Михаил Ульянов заявил, что для восстановления «ядерной сделки» Иран хочет прояснить с США отмену санкций против Исламской Республики.

Совместная комиссия по «ядерной сделке» провела заседание в очном формате 9 апреля. Непрямые переговоры с Ираном, который пока отказывается от очного формата с участием США, пройдут в середине этой недели.

До этого руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс заявил, что Соединенные Штаты готовы снять санкции с Ирана ради выполнения «ядерной сделки», однако о снятии всех санкций речи не идет.