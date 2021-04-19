В посольстве Чехии в России останутся пять дипломатов

После высылки 20 чешских дипломатов из России работу в посольстве Чехии в Москве продолжат пять дипломатов, заявил глава международного отдела администрации президента Чехии Рудольф Йиндрак. Его слова приводит РИА «Новости».

«Останется там всего пять дипломатов. Посольство покинет практически вся политическая часть», – рассказал Йиндрак.

Он также обратил внимание на то, что российская сторона дала высланным дипломатам 24 часа на выезд из страны, в то время как Прага предоставила объявленным персонами нон грата российским дипломатам 48 часов.

17 апреля правительство Чехии объявило о решении выслать 18 российских дипломатов. По данным европейских СМИ, высылаемые дипломаты были сотрудниками российской разведки и работали под прикрытием.

В ответ Министерство иностранных дел России объявило персонами нон грата 20 чешских дипломатов, им предписано покинуть Москву до конца дня 19 апреля. Кроме того, российская сторона указала на американский след в высылке дипломатов из Чехии.