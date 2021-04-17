Макрон намерен провести переговоры с Путиным в ближайшее время

Президент Франции Эммануэль Макрон намерен в ближайшее время провести переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на Елисейский дворец.

«В ближайшее время президент республики проведет переговоры с президентом Путиным», — говорится в коммюнике.

Возможная дата и другие детали не уточняются.

Подчеркивается сложность достижения соглашения по Донбассу и риски обострения конфликта в регионе. Франция также выразила свою приверженность минским договоренностям и стремление найти прочное политическое решение ситуации.

16 апреля Макрон провел встречу с украинским президентом Владимиром Зеленским. Позже украинский лидер заявлял, что обсудил с Макроном вопрос членства Украины в Евросоюзе и НАТО.