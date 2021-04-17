МИД попросил временного поверенного в делах Украины покинуть РФ после инцидента с консулом

В Министерстве иностранных дел России подтвердили вызов временного поверенного в делах Украины Василия Покотило. Это связано с задержанием украинского консула Александра Сосонюка в Петербурге, сообщается на сайте МИД РФ.

Ранее посольство Украины в Москве сообщало, что Покотило должен прийти в МИД РФ из-за инцидента с задержанием Сосонюка.

По информации российского ведомства, Покотило вызвали в связи с противоправной деятельностью консула генерального консульства Украины в Санкт-Петербурге.

«С российской стороны было указано на недопустимость подобного рода деятельности, несовместимой со статусом консульского сотрудника и наносящей ущерб интересам безопасности Российской Федерации», — заявили в МИД.

В российском внешнеполитическом ведомстве объявили о нежелательности пребывания Покотило на территории России. Кроме того, ему было рекомендовано покинуть пределы страны в течение 72 часов, начиная с 19 апреля.

17 апреля стало известно, что сотрудники ФСБ задержали в Петербурге консула генерального консульства Украины Александра Сосонюка. Его заподозрили в получении закрытой информации из баз данных правоохранительных органов и ФСБ.