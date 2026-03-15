На Западе сообщили, что Иран высмеял призывы Трампа по Ормузскому проливу

Welt: Тегеран высмеял призывы Трампа обеспечить безопасность Ормузского пролива
Призыв президента США Дональда Трампа к странам, которые получают нефть через Ормузский пролив, обеспечить безопасность этого морского пути вызвал ироничную реакцию Тегерана. Об этом пишет Die Welt.

»Иранское руководство высмеяло это, назвав криком о помощи», — говорится в материале.

При этом издание обратило внимание на слова командующего ВМС КСИР Алирезы Тангсири, который написал на своей странице в соцсети X, что американцы «ложно заявили об уничтожении иранского военно-морского флота» и о сопровождении танкеров через Ормузский пролив. Теперь же, отметил он, Вашингтон просит подкрепления у других стран.

Накануне Трамп сообщил, что несколько стран намерены направить военные корабли в Ормузский пролив для поддержания безопасности. Кроме того, он призвал к таким действиям Китай, Францию, Японию, Южную Корею, Великобританию и другие страны.

9 марта президент РФ Владимир Путин сообщил, что добыча нефти, которая завязана на использование Ормузского пролива, «рискует полностью остановиться уже в ближайший месяц».

Ранее нобелевский лауреат заявил, что Трамп «бросил гранату в мировую экономику».

 
Новичку заплатят больше, чем вам: правда ли это и нужно ли менять работу ради роста зарплаты?
