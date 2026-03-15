В США выяснили, что Али Хаменеи считал своего сына неподходящим для роли верховного лидера

Majid Asgaripour/WANA/Reuters

Бывший верховный лидер Ирана Али Хаменеи считал своего сына Моджтабу «не особо умным» и неподходящим для роли руководителя страны. Об этом сообщает телеканал CBS News со ссылкой на данные американской разведки.

По данным источников, Хаменеи-старший был осведомлен о проблемах в личной жизни Моджтабы.

CBS выяснил, что сведения о младшем Хаменеи были доведены до президента США Дональда Трампа, вице-президента Джей Ди Вэнса и других высокопоставленных американских чиновников. Телеканал отмечает, что Трамп в частной беседе выразил сомнение в значимости этой информации, добавив, что считает Иран страной, которая фактически осталась без руководства.

15 марта Трамп усомнился в том, что Моджтаба Хаменеи жив. Если это не так, то самое умное умное, что он может сделать для своей страны — это сдаться, подчеркнул глава Белого дома.

Несколькими днями ранее глава Пентагона Пит Хегсет утверждал, что Моджтаба Хаменеи был обезображен в результате американских и израильских ударов. По его словам, руководитель Исламской Республики «напуган» и «находится в бегах». Хегсет сделал такой вывод на основании того, что первое обращение Хаменеи к нации было зачитано диктором по телевидению, а с верховным лидером не было ни видео, ни аудиозаписи.

Ранее верховный лидер Ирана рассказал о потере родных в результате ударов США и Израиля.

 
