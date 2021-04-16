Россия вышлет пять польских дипломатов в ответ на действия Варшавы. Об этом говорится в заявлении МИД.

«К слову, обратили внимание, как быстро в Варшаве подпели Администрации США, потребовав отъезда из Польши трех российских дипломатов. В свою очередь, из России будут выдворены пять польских дипломатов», — говорится в документе.

Ранее стало известно, что Москва вышлет 10 дипломатов США в ответ на аналогичные действия Вашингтона. 15 апреля Соединенные Штаты объявили о высылке 10 российских дипломатов.

Кроме этого США ввели санкции против 16 организаций и 16 физлиц, якобы связанных с приписываемым РФ вмешательством в американские выборы. США также высылают 10 российских дипломатов. Также Минфин США запретил компаниям скупать российский госдолг у ЦБ РФ, Минфина и ФНБ.