Захарова прокомментировала слова Зеленского о «Северном потоке — 2»

Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова на странице в Facebook прокомментировала слова президента Украины Владимира Зеленского, назвавшего строительство газопровода «Северный поток — 2» энергетической войной.

«Нет. Энергетическая война — это энергоблокада Крыма», — подчеркнула она.

Также дипломат напомнила украинскому лидеру, что в октябре 2015 года так называемыми крымско-татарскими и украинскими активистами были повреждены опоры линий электропередачи, которые связывали полуостров с Украиной, а в ноябре того же года неизвестные взорвали опоры четырех ЛЭП, в результате чего были полностью прекращены поставки электроэнергии в Крым и часть прилегающей к нему территории Украины.

«В сочетании с водной блокадой и блокадой железнодорожного сообщения это уже получается не просто энергетическая война, а энергетическая война, результатом которой мог быть геноцид», — добавила она.

Кроме того, она отметила, что в РФ ответили на энергетическую войну, которую развязали против жителей Крыма, строительством инфраструктуры, необходимой для жизнеобеспечения полуострова.

Также Захарова напомнила, чем обернулись попытки Украина устроить транспортную блокаду полуострова: в рекордные сроки Россия построила мост через Керченский пролив.

«Вот это все и есть энергетическая война киевского режима, решительный и мирный ответ на которую дала Россия. А проект «Северный поток — 2» — это бизнес, цивилизованный и выгодный», — заявила она.

Ранее президент Украины отметил, что продолжение строительства российского газопровода «Северный поток — 2» можно рассматривать как энергетическую войну.