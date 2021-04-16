Зеленский поддержал идею встречи Путина и Байдена
Антон Демидов
Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
Идея встречи президентов России и США Джо Байдена и Владимира Путина является правильной и своевременной. Такое заявление сделал президент Украины Владимир Зеленский, передает РИА «Новости».
Ранее Байден в телефонном разговоре предложил Путину в ближайшие месяцы провести личную встречу.
В результате этого разговора главы государств обсудили текущее состояние российско-американских отношений и некоторые актуальные аспекты международной повестки дня.
В ходе разговора российский лидер рассказал о базирующихся на минском «Комплексе мер» подходах к политическому урегулированию. Также глава Белого дома подтвердил приглашение Путина принять участие в Климатическом саммите 23 апреля.
Новость дополняется.
close