Посол России в США Антонов прибыл в МИД РФ

Посол России в США Анатолий Антонов прибыл в Министерство иностранных дел на Смоленской площади на фоне новых американских санкций. Об этом сообщает РИА «Новости».

Отмечается, что дипломат прошел пешком к главному зданию МИД, не отвечая на вопросы корреспондентов, проследовал внутрь.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя вопрос журналистов о том, ответит ли Москва на санкции Вашингтона, заявил, что принцип взаимности в таких вопросах никто не отменял, все будет зависеть от решения президента РФ Владимира Путина.

15 апреля президент США Джо Байден подписал указ о введении санкций в отношении России. Санкции введены против 16 организаций и 16 физлиц, якобы связанных с приписываемым РФ вмешательством в американские выборы. США также высылают 10 российских дипломатов. Кроме того, Минфин США запретил компаниям скупать российский госдолг у ЦБ РФ, Минфина и ФНБ.

В дальнейшем российский МИД вызвал посла США в стране Джона Салливана и объявил ему, что в ближайшее время Москва представит серию ответных мер на введенные Вашингтоном санкции.