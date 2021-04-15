Украинский флот обвинил РФ в создании препятствий в Азовском море

Генштаб вооруженных сил Украины заявил, что катера ФСБ России в Азовском море пытались препятствовать действиям украинских ВМС на боевом дежурстве. Об этом сообщает РИА «Новости».

Как утверждается в сообщении украинского генштаба, инцидент произошел в ночь на 15 апреля.

«Сегодня ночью в Азовском море катера ФСБ РФ в очередной раз предприняли попытку препятствования законным действиям катерной группы ВМС ВС Украины, которые находятся на боевом дежурстве», — отметили в военном ведомстве.

При этом подробностей инцидента в Киеве не привели.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что украинские власти продолжают информационную агрессию против России, чтобы отвлечь внимание от своих действий в Донбассе.