Украинский флот обвинил РФ в создании препятствий в Азовском море
Марина Львова
Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
Генштаб вооруженных сил Украины заявил, что катера ФСБ России в Азовском море пытались препятствовать действиям украинских ВМС на боевом дежурстве. Об этом сообщает РИА «Новости».
Как утверждается в сообщении украинского генштаба, инцидент произошел в ночь на 15 апреля.
«Сегодня ночью в Азовском море катера ФСБ РФ в очередной раз предприняли попытку препятствования законным действиям катерной группы ВМС ВС Украины, которые находятся на боевом дежурстве», — отметили в военном ведомстве.
При этом подробностей инцидента в Киеве не привели.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что украинские власти продолжают информационную агрессию против России, чтобы отвлечь внимание от своих действий в Донбассе.
close