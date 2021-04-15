МИД Венесуэлы назвал санкции в отношении РФ проявлением слабости и высокомерия США

Глава министерства иностранных дел Венесуэлы Хорхе Арреаса заявил, что новые санкции, введенные американскими властями США в отношении Российской Федерации, показывают слабость и высокомерие США. Об этом сообщается на его официальной странице в Twitter.

По его словам, ошибочная политика Вашингтона не способствует мировой стабильности.

«Введение односторонних санкционных мер и дипломатическая враждебность в отношении Российской Федерации — проявления слабости и бессмысленного высокомерия», — подчеркнул он.

Ранее, 15 апреля, американский президент Джо Байден подписал указ о введении новых санкций в отношении Российской Федерации. Санкции введены против 16 организаций и 16 физических лиц, якобы связанных с приписываемым РФ вмешательством в американские выборы. США также высылают 10 российских дипломатов. Кроме того, Минфин США запретил компаниям скупать российский госдолг у ЦБ РФ, Минфина и ФНБ.

После этого российский МИД вызвал посла США в стране Джона Салливана и объявил ему, что в ближайшее время Москва представит серию ответных мер на введенные Вашингтоном санкции.