МИД РФ уведомил посла США о серии предстоящих ответных мер на санкции

Российский МИД вызвал посла США в стране Джона Салливана и объявил ему, что в ближайшее время Москва представит серию ответных мер на введенные Вашингтоном санкции. Об этом говорится в сообщении ведомства.

«Послу было сказано, что в ближайшее время последует серия ответных мер. Попытки американской стороны «предостерегать от дальнейшей эскалации» совершенно неуместны», — говорится в заявлении.

Подчеркивается, что на протяжении многих лет Москва показывает «предельно ответственный подход» к вопросу о поддержании отношений с США на приемлемом уровне. В то же время сменявшиеся администрации в Вашингтоне лишь усугубляли положение, игнорируя конструктивные предложения Кремля.

15 апреля американский президент Джо Байден подписал указ о введении новых санкций в отношении России. Санкции введены против 16 организаций и 16 физлиц, якобы связанных с приписываемым РФ вмешательством в американские выборы. США также высылают 10 российских дипломатов. Кроме того, Минфин США запретил компаниям скупать российский госдолг у ЦБ РФ, Минфина и ФНБ.