МИД обвнил Киев в попытке отвлечь внимание от Донбасса информационной агрессией против РФ

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что украинские власти продолжают информационную агрессию против России, чтобы отвлечь внимание от своих действий в Донбассе, передает ТАСС.

«Чтобы отвлечь внимание от своих действий в Донбассе и от бездействия в Контактной группе, Киев при активной, массовой поддержке западных кураторов, по большому счету, настоящей информационно-политической кампанией продолжает информационную агрессию против нашей страны», — заявила она.

По словам Захаровой, украинские СМИ раздувают темы российской военной активности у границ с Украиной, а западные страны «тиражируют заявления по этому вопросу».

Ранее в минобороны Украины заявили, что что Россия планирует разместить в Крыму ядерное оружие, однако доказательств не привели. По словам министра обороны Украины Андрея Тарана, Россия «представляет угрозу для национальной безопасности Украины».

Ранее пресс-секретарь Дмитрий Песков опроверг заявления о скоплении сил России у границ Украины. До этого он заявил, что перемещение российских войск по территории государства не должно беспокоить другие страны.

В конце марта американские СМИ сообщили, что РФ якобы стягивает войска к границе с Украиной. До этого подобные заявления звучали и в Киеве. В Москве пояснили, что аналогичные публикации помогут переложить вину на Россию в случае обострения внутреннего конфликта на Украине.