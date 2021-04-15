В Крыму заявили о готовности пресечь провокации Киева

Все возможные провокации Киева на крымском участке российско-украинской границы будут пресечены, а виновные привлечены к ответственности. Об этом заявил глава парламента региона Владимир Константинов, передает РИА «Новости».

Ранее секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил, что при поддержке Вашингтона Украина может устроить провокацию с гибелью своих военных с целью вернуть Крым силовым путем. Он призвал принять меры для защиты населения Крыма на фоне провокаций.

Константинов подчеркнул, что украинским силам не добраться до Крыма, а жители полуострова находятся в безопасности благодаря органам безопасности и всем силовым структурам.

Парламентарий также добавил, что политика Киева в отношении Крыма подла и коварна, и ей могут противостоять только решительные меры.

13 апреля замглавы МИД РФ Сергей Рябков обвинил США в провокации после отправки Пентагоном военных кораблей в Черное море. По его словам, американцы играют на нервах России и испытывают ее. Он также призвал США держаться подальше от Крыма и других российских берегов.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.