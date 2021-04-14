В ЦРУ считают возможным вторжение России на Украину

Директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Уильям Бернс считает, что Россия может ограниченно вторгнуться на Украину после сосредоточения своих сил на границе. Об этом пишет ТАСС.

По его словам, активность России вызывает серьезную обеспокоенность и может быть способом запугать Киев и послать сигнал Вашингтону.

«Это наращивание достигло той точки, когда может стать основой для ограниченного военного вторжения. К этому должны серьезно относиться не только США, но и наши союзники», — сказал Бернс.

Глава ЦРУ напомнил, что был послом США в России с 2005 по 2008 год, поэтому он усвоил, что нельзя недооценивать Кремль.

Ранее представитель РФ в Контактной группе по Донбассу Борис Грызлов заявил, что Украина отказалась обсуждать механизмы по обеспечению перемирия в регионе.