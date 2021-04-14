Белый дом не планирует двусторонние переговоры в рамках саммита по климату

Пресс-секретарь президента США Джен Псаки заявила, что Соединенные Штаты не планируют проводить двусторонние переговоры в рамках саммита по борьбе с глобальным изменением климата. Об этом представитель Белого дома сказала во время брифинга для журналистов, сообщает ТАСС.

«Двусторонних встреч не будет в качестве части этого саммита», — ответила пресс-секретарь американского лидера.

22-23 апреля США собираются организовать многостороннюю встречу на высшем уровне в формате видеоконференции. Всего на данное мероприятие были приглашены главы 40 государств.

26 марта стало известно, что президент США Джо Байден пригласил российского коллегу Владимира Путина и председателя Китая Си Цзиньпина на саммит по климату.

В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле изучают приглашение Путина на саммит.

Ранее 14 апреля представитель Кремля ответил, что решение по поводу участия в мероприятии российского президента все еще не принято.