Байден предложил Путину нормализовать вопросы стратегической стабильности

Президент РФ Владимир Путин и президент США Джозеф Байден в ходе телефонного разговора выразили готовность к продолжению диалога по обеспечению глобальной безопасности. Об этом говорится в сообщении на сайте Кремля.

«Байден высказал заинтересованность в нормализации положения дел на двустороннем треке и налаживании стабильного и предсказуемого взаимодействия по таким острым проблемам, как обеспечение стратегической стабильности и контроль над вооружениями, иранская ядерная программа, ситуация в Афганистане, глобальное изменение климата», — говорится в сообщении.

Кроме того, Байден предложил Путину рассмотреть возможность проведения личной встречи в обозримом будущем.

Путин, в свою очередь, рассказал Байдену о подходе к политическому урегулированию внутриукраинского кризиса.

Ранее в Кремле заявили, что Путин остается последовательным сторонником выстраивания добрых отношений с США, несмотря на резкие высказывания и враждебные проявления из Вашингтона.

Очередной виток напряженности в отношениях между Россией и США начался после того, как президент США Джо Байден в одном из интервью заявил, что его российский коллега Владимир Путин ответит за вмешательства в американские выборы, которые якобы совершала Москва. Также Байден высказал оскорбления лично в адрес главы РФ.