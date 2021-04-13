Киев потребовал от Запада действий в отношении РФ

Вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина заявила, что Киев ожидает от Запада действий, а не политических призывов. Ее слова приводит РИА «Новости».

«Очень важный был вопрос, чего мы ожидаем от Запада? Обязательно будет обеспокоенность, обязательно будет большая озабоченность, но мы считаем, что сегодня мы не можем говорить только о политических призывах», — сказала Стефанишина.

По ее словам, украинская сторона ожидает действий, в том числе введения новых санкций против России, а также прекращения строительства газопровода «Северный поток — 2».

Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко заявил, что главы внешнеполитических ведомств стран Запада выразили солидарность и поддержку Киеву в вопросе Донбасса.