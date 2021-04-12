Россия: для обеспечения ядерной сделки США должны прояснить отмену санкций

Глава российской делегации на переговорах совместной комиссии по Совместному всеобъемлющему плану действий Михаил Ульянов заявил в своем Twitter, что для восстановления «ядерной сделки» Иран хочет прояснить с США отмену санкций против Исламской Республики.

«Для обеспечения дальнейшего прогресса в деле восстановления СВПД необходимо больше ясности в отношении отмены антииранских санкций США. Это базовая предпосылка для достижения успеха. По ядерным аспектам (т.е. по тому, что требуется от Ирана) картина более или менее понятная», — рассказал Ульянов.

Совместная комиссия по «ядерной сделке» провела заседание в очном формате в прошедшую пятницу, 9 апреля. Непрямые переговоры с Ираном, который пока отказывается от очного формата с участием США, пройдут в середине этой недели.

Ранее руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс заявил, что США готовы снять санкции с Ирана ради выполнения «ядерной сделки», однако о снятии всех санкций речи не идет.