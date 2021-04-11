США снова пригрозили России последствиями за «безответственные действия»

Президент США Джо Байден заставит Россию «заплатить» в случае безответственного поведения, заявил американский госсекретарь Энтони Блинкен в интервью телеканалу NBC.

«Президент Байден четко обозначил свою позицию: если Россия будет действовать безответственно и агрессивно, за это будет цена и будут последствия», – подчеркнул глава Госдепа.

Он также отметил, что американская сторона поддерживает контакты с европейскими партнерами на фоне беспокойства из ситуации на границе России и Украины.

При этом Блинкен заверил, что Вашингтон стремится к сотрудничеству с Москвой в сферах, где интересы сторон совпадают или пересекаются, в частности, в вопросе контроля над вооружениями.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг заявления США о якобы «скоплении» российских сил на границе с Украиной.