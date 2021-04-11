Трамп: Выборы-2024 выиграет республиканец

Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что уверен в победе представителя Республиканской партии на будущих выборах президента в 2024 году, сообщает Reuters.

«Сегодня вечером я выступаю перед вами, будучи уверен в том, что в 2022 году мы заберем назад контроль над Палатой и вернем Сенат. А потом, в 2024 году, республиканский кандидат выиграет Белый дом», — указано в тексте обращения Трампа, который сейчас живет во Флориде.

Под «Палатой» Дональд Трамп имеет виду Палату представителей Конгресса США, где сейчас Демократическая партия имеет 219 мест против 211 у Республиканской партии, всего в нижней палате американского парламента 435 мест.

Также Трамп заявил, что поддержит кандидатов в конгрессмены от Республиканской партии, но пока не гарантировать, что будет участвовать на выборах президента в 2024 году.

По мнению экс-президента, это решение может быть принято только после победы в Палате представителей в 2022 году.

Ранее Трамп призвал американцев бойкотировать «Кока-колу» и бейсбол.