Букингемский дворец назвал дату похорон принца Филиппа

Скончавшегося накануне британского принца Филиппа, мужа королевы Елизаветы II, похоронят 17 апреля в часовне святого Георгия в Виндзорском замке. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на заявление Букингемского дворца.

Уточняется, что у публики не будет доступа на церемонию, но похороны будут транслировать по телевидению. На мероприятии будут присутствовать только члены семьи и близкие друзья, их будет не больше тридцати человек. Национальный траур продлится до 17 апреля, траур королевской семьи — две недели.

Ранее в Британии исключили отречение Елизаветы II после смерти принца Филиппа.

9 апреля стало известно, что супруг королевы Великобритании Елизаветы II принц Филипп скончался в возрасте 99 лет.

16 февраля супруг британской королевы был госпитализирован. Спустя месяц он покинул госпиталь имени Эдуарда VII после успешной операции на сердце.

Тогда источник из королевского окружения сообщал, что не коронавирус стал причиной госпитализации. Филипп и Елизавета одними из первых в Великобритании сделали прививки от коронавируса. За последнее время, начиная с 2017 года, герцог Эдинбургский несколько раз ложился в госпиталь из-за проблем с сердцем.