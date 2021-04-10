МИД РФ: Москва ждет от США сдерживания политики Киева по нагнетанию напряженности

Москва рассчитывает на то, что США начнет сдерживать политику нагнетания напряженности, которую проводит Украина. Об этом заявил заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков, передает РИА «Новости».

«Разумеется, ждем эффективных действий со стороны США по обузданию политики нагнетания напряженности, которую проводят власти в Киеве», — подчеркнул дипломат.

Ранее 10 апреля агентство Bloomberg сообщило, что госсекретарь США Энтони Блинкен вернется в Брюссель для дополнительных встреч с официальными лицами НАТО. Причиной визита является беспокойство Вашингтона из-за якобы «активности» России на границе с Украиной.

До этого президент Украины Владимир Зеленский в ходе телефонного разговора с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом обсудил ситуацию с безопасностью в Донбассе, а также заявил, что присоединение Украины к Североатлантическому альянсу является единственным путем к завершению конфликта в этом регионе.

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила в пятницу, 9 апреля, что членство Украины в НАТО, на которое рассчитывает Киев, может привести к необратимым последствиям для украинской государственности.

В Кремле неоднократно подчеркивали, что передвижение российских войск внутри страны не представляет угрозы для других государств.