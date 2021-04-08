Козак: при необходимости Россия встанет на защиту жителей Донбасса

Россия может встать на защиту жителей Донбасса, в случае необходимости. Об этом заявил в четверг, 8 апреля, замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак, передает РИА «Новости».

«Все зависит от того, какой масштаб будет пожара. Если там будет, как говорит наш президент (президент России Владимир Путин — ред.), устроена Сребреница, видимо, вынуждены будем встать на защиту», - сказал российский политик на пресс-конференции.

Он отметил, что в настоящее время в Донбассе находятся «закаленные в боях вооруженные формирования», которые умеют держать оборону, поэтому необходимости в защите пока нет. Козак, отметил, что все зависит от другой стороны.

Замглавы администрации главы государства подчеркнул, что начало боевых действий в Донбассе станет началом конца Украины.

«Начало боевых действий — это начало конца Украины. Это самострел, выстрел себе не в ногу, а в висок», — сказал он.

Ранее Козак прокомментировал прибытие президента Украины Владимира Зеленского в Донбасс.

Украинские силовики в конце марта сообщали, что при обстреле у поселка Шумы в Донецкой области погибли четверо военных.

В ДНР также заявляли о росте числа обстрелов со стороны украинских силовиков.

Полный запрет на ведение огня вступил в силу в Донбассе 27 июля 2020 года. Сторонам конфликта нельзя использовать беспилотники вблизи линии соприкосновения, размещать вооружение в населенных пунктах. Кроме того, запрещается совершение наступательных и разведывательно-диверсионных действий.