Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Донбасс, где посетит передовые позиции на фоне эскалации ситуации на линии соприкосновения. Об этом сообщила 8 апреля пресс-служба офиса главы государства, передает РИА «Новости».

В службе отметили, что в последнее время в регионе систематически нарушается режим прекращения огня, «в результате вражеских обстрелов погибли и были ранены украинские защитники».

Отмечается, что Зеленский направляется в Донбасс в качестве верховного главнокомандующего, чтобы пообщаться с военными, которые служат на передовой, и поддержать их боевой дух.

Ранее в пресс-службе министерства иностранных дел самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) заявили, что представители Украины на внеочередном заседании по урегулированию в Донбассе отказались от компромисса, в частности, от согласования предложенных самопровозглашенными республиками практических шагов по выполнению дополнительных мер для обеспечения перемирия.

Полный запрет на ведение огня вступил в силу в Донбассе 27 июля 2020 года. Сторонам конфликта нельзя использовать беспилотники вблизи линии соприкосновения, размещать вооружение в населенных пунктах и вблизи них и совершать наступательные и разведывательно-диверсионные действия.