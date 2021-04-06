В Кремле не видят намерения украинской стороны отойти от военной тематики
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не видят намерения Украины отойти от военной тематики.
«Ситуация оставляет желать лучшего, но пока мы не видим намерения украинской стороны как-то успокоиться, отойти от военной тематики, от эфемерной угрозы. Главное, чтобы ничто не спровоцировало боевые действия украинских сил по отношению к своему народу или жителям самопровозглашенных республик», — сказал Песков.
Он напомнил, что у главы государства Владимира Путина состоялся телефонный разговор с федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Эммануэлем Макроном, в котором он выразил озабоченность ситуацией.
Ранее МИД РФ предупредил США о последствиях провокационных действий Киева в Донбассе.
Президент Украины Владимир Зеленский в свою очередь заявил, что Киев ощущает поддержку Великобритании и других стран-участниц G7 в его противостоянии с Москвой.