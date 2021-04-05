США попросил у РФ объяснений из-за ситуации на украинской границе

США попросили Россию дать объяснения из-за сообщений о российских «провокациях» на восточной границе Украины. Об этом заявил официальный представитель госдепартамента Нед Прайс, пишет РИА «Новости».

«Что наиболее важно, мы дали понять напрямую нашим украинским партнерам, а также России, что мы поддерживаем Украину перед лицом этого запугивания и агрессии», — сказал Прайс.

По его словам, Вашингтон расценивает действия Москвы по «наращиванию сил у границы с Украиной» как «эскалацию ситуации».

Ранее заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что российские дипломаты ведут постоянную совместную работу с американскими коллегами по теме деэскалации конфликта на Украине.

Полный запрет на ведение огня вступил в силу в Донбассе 27 июля 2020 года. Сторонам конфликта нельзя использовать беспилотники вблизи линии соприкосновения, размещать вооружение в населенных пунктах и вблизи них и совершать наступательные и разведывательно-диверсионные действия.