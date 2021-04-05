Байден записал приветственное видео для новых граждан США

Президент Джо Байден записал видео, которое будет проигрываться на церемониях натурализации, приветствуя новых граждан США, передает CNN.

Как сообщает телеканал, в ролике американский лидер благодарит их за выбор США и ссылается на своих предков, которые эмигрировали в страну из Ирландии.

«Я хочу поблагодарить вас за то, что вы выбрали нас и верите, что Америка достойна ваших чаяний», — сказал Байден.

Он отмечает на видео, что у всех людей, которые собираются стать гражданами США, «есть одна общая вещь — мужество». «Мужество, которое требуется, чтобы принести в жертву и сделать это путешествие. Смелость покинуть свои дома, свою жизнь, своих близких и приехать в страну, которая является больше, чем просто местом, а скорее идеей», — отметил Байден.

«Сегодня вы заработали новый титул, равный американскому президенту. Это титул, которым я больше всего горжусь: Гражданин. Гражданин Соединенных Штатов Америки», — говорится в заявлении Байдена.

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