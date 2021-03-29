Жириновский обвинил депутатов в несоблюдении масочного режима

Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский возмутился тем, что 70% членов ЦИК не соблюдают масочный режим. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам Жириновского, теперь маски придется носить всегда.

«Могли бы все 100% сидеть в масках и запомнить, что маски — это не на период пандемии, на все времена теперь уже», — заявил Жириновский.

«Приятно, что пять членов ЦИК соблюдают масочный режим — все-таки 30%. Но они отвечают за страну», — добавил он.

Ранее Жириновский заявил, что разработчиков российской вакцины от коронавируса «Спутник V» следует наградить государственной премией, а также необходимо номинировать на Нобелевскую премию.

До этого Жириновский рассказал о своем «вкладе» в создание вакцины от COVID-19.

Россия стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от коронавируса. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций и получил название «Спутник V».

Подробнее — на официальном сайте российской вакцины от COVID-19.