Песков не подтвердил и не опроверг дату послания Путина Федеральному собранию

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не подтвердил и не опроверг предполагаемую дату послания главы государства Владимира Путину Федеральному собранию .

«Я не буду ни подтверждать, ни опровергать, скоро объявим о дате оглашения послания», — заявил Песков.

Ранее Песков также заявил, что дата послания скоро будет озвучена.

До этого в СМИ распространилась информация о том, что дата выступления главы государства якобы намечена на 22 апреля.

11 марта стало известно, что российский лидер начал подготовку послания к Федеральному собранию.