Премьер Словакии предложил главе минфина поменяться местами

Премьер-министр Словакии Игорь Матович предложил министру финансов страны Эдуарду Хегеру поменяться постами. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам Матовича, он выступил с такой инициативой в ходе заседания руководства партии «Обычные люди и независимые личности».

«Я заявил о том, готов покинуть пост премьера и поменяться местами с Эдуардом Хегером, то есть, он станет премьером, а я займу пост главы минфина», – рассказал словацкий премьер.

Хегер также сообщил, что готов занять пост главы правительства, и анонсировал встречу с руководством других партий правящей коалиции страны, указано в сообщении. Все четыре партии коалиции уже дали предварительное согласие на назначение министра финансов премьер-министром.

Ранее Матович заявил о готовности покинуть пост премьера для урегулирования правительственного кризиса, который начался после покупки российской вакцины от коронавируса «Спутник V».