Путин рассказал о побочных эффектах от вакцины от COVID-19

Президент РФ Владимир Путин заявил, что побочных эффектов после применения российских вакцин от COVID-19 пока не выявлено. Об этом сообщает РИА «Новости».

«По-моему, что касается наших прививок, у них и противопоказаний-то никаких нет. Я знаю, знаю точно совершенно, что прививаются люди с достаточно тяжелыми хроническими заболеваниями и нормально себя чувствуют. Я не знаю, во всяком случае мне не известно ни одного серьезного побочного эффекта от применения всех наших зарегистрированных трех вакцин», — сказал Путин.

По словам Путина, все три вакцины от COVID-19, зарегистрированные в России, «эффективные, надежные и безопасные».

«Пока, слава Богу, у нас все нормально, никаких серьезных побочных эффектов не выявлено», — сказал Путин.

Говоря о вакцинации, президент отметил, что «действительно дело это нужное, даже необходимое».

23 марта российский президент Владимир Путин сделал первую прививку от коронавируса, процедура прошла без камер. По словам пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова, российский лидер прошел вакцинацию одной из трех зарегистрированных российских вакцин, при этом название препарата в Кремле не уточнили. Впоследствии Путин заявил, что в зависимости от результатов вакцинации планирует расширить географию рабочих поездок.