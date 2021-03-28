Гуайдо заболел COVID-19

Лидер оппозиции Венесуэлы Хуан Гуайдо заразился коронавирусной инфекцией. Об этом он сообщил у себя в Twitter.

«Ответственно информирую страну о том, что после четырех дней нахождения на карантине, вызванном некоторым недомоганием, я получил положительный результат теста на COVID-19», — написал Гуайдо.

Он также назвал коронавирус «реальной опасностью». По словам Гуайдо, в Венесуэле наблюдается рост распространения инфекции.

Сейчас лидер оппозиции находится на самоизоляции. Болезнь протекает в легкой форме.

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