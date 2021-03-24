Берлускони выписан из больницы

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Лидер партии «Вперед, Италия» Сильвио Берлускони во время мероприятия перед местными... Лидер партии «Вперед, Италия» Сильвио Берлускони во время мероприятия перед местными...
Лидер партии «Вперед, Италия» Сильвио Берлускони во время мероприятия перед местными...
Guglielmo Mangiapane/Reuters

Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони выписан из больницы, сообщает итальянское агентство ANSA.

«Сильвио Берлускони был выписан из миланской больницы в среду после прохождения обычных анализов», – указано в сообщении.

Ранее стало известно, что 22 марта Берлускони лег в больницу. Причина госпитализации 84-летнего политика не уточнялась, однако, по данным источников, его состояние было относительно хорошим.

Из-за госпитализации экс-премьер Италии пропустил судебное заседание по делу, фигурантом которого он является. Берлускони и еще 28 человек проходят обвиняемыми по делу о коррупции и лжесвидетельствовании.

Осенью 2020 года Берлускони переболел новой коронавирусной инфекцией. В январе текущего года итальянский политик был госпитализирован в Монако из-за сердечной аритмии.