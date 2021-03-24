США обвинили Россию в дезинформации о вакцинах

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Global Look Press

Госсекретарь США Энтони Блинкен обвинил Москву в распространении дезинформации о вакцинах против коронавируса. Об этом пишет РИА «Новости».

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