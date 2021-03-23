В Кремле заявили, что развитие отношений с ЕС отвечает общим интересам

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал слова главы МИД Сергея Лаврова о том, что в РФ и Евросоюза нет отношений.

По словам Пескова, в Кремле рассчитывают, что понимание необходимости развития диалога «пробьется через стену непонимания Брюсселя».

«Принимая во внимание, что россияне, по сути, те же европейцы, неотъемлемая часть Европы. Поэтому мы убеждены, что, действительно, это отвечает нашим общим интересам», — сказал Песков.

Он напомнил другое высказывание Лаврова, который говорил о заинтересованности России выстраивать хорошие отношения с ЕС на равноправной основе.

«Это очень важное дополнение», — сказал Песков.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия поддерживает нормальные отношения лишь с рядом европейских стран, но не со всем Евросоюзом. Глава МИД отметил, что «пока на западном фронте у нас без перемен», тогда как на Востоке повестка дня очень интенсивна. По словам Лаврова, именно Европа уничтожила все механизмы взаимодействия с Россией.