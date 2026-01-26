Размер шрифта
Тренер «Локомотива» рассказал, кто станет капитаном после ухода Баринова

Галактионов ответил, кто будет капитаном «Локомотива» после ухода Баринова
Владимир Астапкович/РИА Новости

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов в выпуске на YouTube-канале «Это футбол, брат!» рассказал, кто будет назначен следующим капитаном команды после перехода Дмитрия Баринова в ЦСКА.

«Мы для себя решили и проговорили, что это решение примет команда, будут выборы капитана и вице-капитана. Поэтому проведем их, как только у нас все футболисты вернутся в строй, в том числе Монтес и Ньямси, чтобы это было коллегиальное внутреннее решение, которое клуб в дальнейшем озвучит», — сказал Галактионов.

13 января ЦСКА официально объявил о переходе Дмитрия Баринова из «Локомотива». Контракт с 27-летним футболистом подписан до конца сезона 2028/29. Баринов получил в команде 6-й игровой номер и в день перехода отправился вместе с новым клубом на тренировочный сбор в Абу-Даби.

29-летний Баринов в текущем сезоне отметился тремя забитыми мячами и четырьмя голевыми передачами в 17-ти проведенных матчах Российской премьер-лиги.

РПЛ ушла на зимнюю паузу в декабре, в национальном первенстве было сыграно 18 туров. Лидером турнирной таблицы стал «Краснодар», который обыграл ЦСКА в 18-м туре и набрал всего 40 очков. «Зенит» расположился на второй позиции, подопечные Сергея Семака отстают от лидера всего на один балл. Замкнул тройку лидеров «Локомотив», в активе которого 37 очков. Армейский клуб расположился на четвертой позиции (36 баллов).

Ранее экс-игрок Александр Гришин назвал переход Баринова в ЦСКА взаимовыгодным трансфером.
 
